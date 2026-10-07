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Dag van de Witte stok op 15 oktober in Reusel
Op 15 oktober vindt de Dag van de Witte stok plaats op het Kerkplein in Reusel. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.
Het evenement wordt georganiseerd op het terras van de Kei en vier parkeerplaatsen aan het Kerkplein. De Dag van de Witte stok staat in het teken van bewustwording rondom visuele beperkingen en toegankelijkheid.
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