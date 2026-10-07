Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor dakwijziging in Sterksel

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van het dak aan de Vlaamseweg 15 in Sterksel.

Gevonden voor jou

De vergunning omvat het bouwen volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit. Het besluit is op 5 oktober 2026 genomen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.