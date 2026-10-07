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Vergunning verleend voor dakwijziging in Sterksel
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van het dak aan de Vlaamseweg 15 in Sterksel.
De vergunning omvat het bouwen volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit. Het besluit is op 5 oktober 2026 genomen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.
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