Vergunning voor gevelwijziging in Leende verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een gevelwijziging aan een pand aan de Primulastraat in Leende.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om eventueel beroep aan te tekenen. Gedurende deze periode zijn het besluit en de stukken in te zien op het gemeentehuis.