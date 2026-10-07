Gemeenteraad Etten-Leur bezoekt wijk Banakkers

Vrijdag bezoekt de gemeenteraad van Etten-Leur de wijk Banakkers. Tijdens een wandeling door de wijk spreken de raadsleden met bewoners en betrokkenen over diverse onderwerpen.

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De wandeling begint om drie uur ’s middags bij Ut Praotuis en eindigt anderhalf uur later op dezelfde plek. Daarna kunnen inwoners en raadsleden verder praten onder het genot van soep, worstenbroodjes en drankjes. De gemeenteraad wil met deze wijkbezoeken meer inzicht krijgen in wat er leeft in de wijken van Etten-Leur.