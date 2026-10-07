Geld beschikbaar voor buurtprojecten in Etten-Leur

In Etten-Leur is dit jaar weer geld beschikbaar voor buurtprojecten. Met het Leefbaarheidsbudget kunnen inwoners ideeën realiseren die hun wijk mooier, veiliger of gezelliger maken.

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Het Leefbaarheidsbudget is bedoeld voor plannen die bijdragen aan een prettige leefomgeving. Denk aan het organiseren van activiteiten, het maken van een ontmoetingsplek of andere initiatieven om de buurt te verbeteren. Inwoners van Etten-Leur kunnen hun voorstellen indienen en zo gebruik maken van dit budget.