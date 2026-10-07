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Verbouwing woonhuis en garage in Neerkant goedgekeurd
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis en garage aan de Vuurlinie in Neerkant. Het besluit is op 5 oktober genomen.
De vergunning is verleend voor technische bouwactiviteiten en het aanpassen van het omgevingsplan. De stukken die bij het besluit horen, geven meer informatie over de plannen. Voor inzage kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.
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