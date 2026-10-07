Navigatie overslaan
Ontdek

Oktoberfest in Nuenen krijgt toestemming voor oktober

Het Oktoberfest op het Vincent van Goghplein in Nuenen heeft toestemming gekregen om van 23 tot en met 25 oktober 2026 te worden gehouden.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Oktoberfest Nuenen. Het evenement vindt plaats op het Vincent van Goghplein en de genoemde dagen zijn exclusief de op- en afbouw. Het Oktoberfest is een jaarlijks terugkerend evenement dat bekendstaat om zijn Duitse sfeer, muziek en bierfestijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.