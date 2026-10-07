Oktoberfest in Nuenen krijgt toestemming voor oktober

Het Oktoberfest op het Vincent van Goghplein in Nuenen heeft toestemming gekregen om van 23 tot en met 25 oktober 2026 te worden gehouden.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Oktoberfest Nuenen. Het evenement vindt plaats op het Vincent van Goghplein en de genoemde dagen zijn exclusief de op- en afbouw. Het Oktoberfest is een jaarlijks terugkerend evenement dat bekendstaat om zijn Duitse sfeer, muziek en bierfestijn.