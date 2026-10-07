De Lind Zuid Oisterwijk tijdelijk afgesloten voor Winterfesten

De Lind Zuid in Oisterwijk is van 30 oktober tot en met 11 november afgesloten voor verkeer. Alleen voetgangers mogen er tijdens het evenement “De Oisterwijkse Winterfesten” gebruik van maken.

Gevonden voor jou

Het afgesloten deel loopt vanaf de Balbian Versterlaan tot aan de Gemullehoekenweg. De verkeersmaatregel geldt ook tijdens de opbouw- en afbreekwerkzaamheden. De afsluiting duurt van acht uur ’s ochtends op 30 oktober tot zes uur ’s avonds op 11 november.