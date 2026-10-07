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Winterfesten keert terug op het Lindeveld in Oisterwijk

Ambacht B.V. heeft toestemming gekregen voor het evenement ‘Winterfesten’. Het vindt plaats op 6, 7 en 8 november op het Lindeveld in Oisterwijk.

Gevonden voor jou

Het winterse evenement is goedgekeurd door de burgemeester van Oisterwijk. Winterfesten wordt op 6 en 7 november gehouden van vijf uur tot elf uur ’s avonds. Op 8 november zijn bezoekers welkom van vier uur tot negen uur ’s avonds.

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