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Winterfesten keert terug op het Lindeveld in Oisterwijk
Ambacht B.V. heeft toestemming gekregen voor het evenement ‘Winterfesten’. Het vindt plaats op 6, 7 en 8 november op het Lindeveld in Oisterwijk.
Het winterse evenement is goedgekeurd door de burgemeester van Oisterwijk. Winterfesten wordt op 6 en 7 november gehouden van vijf uur tot elf uur ’s avonds. Op 8 november zijn bezoekers welkom van vier uur tot negen uur ’s avonds.
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