Advertentie
Sinterklaasintocht Haaren bij kasteel Nemelaer op 14 november
Op 14 november vindt de Sinterklaasintocht plaats in Haaren, rond kasteel Nemelaer. Het evenement duurt van vier uur ’s middags tot half tien ’s avonds.
De Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door Stichting Samen voor Haaren. De festiviteiten spelen zich af bij kasteel Nemelaer aan de Kastellaan in Haaren. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar jong en oud van kunnen genieten.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie