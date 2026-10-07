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Sinterklaasintocht Haaren bij kasteel Nemelaer op 14 november

Op 14 november vindt de Sinterklaasintocht plaats in Haaren, rond kasteel Nemelaer. Het evenement duurt van vier uur ’s middags tot half tien ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door Stichting Samen voor Haaren. De festiviteiten spelen zich af bij kasteel Nemelaer aan de Kastellaan in Haaren. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar jong en oud van kunnen genieten.

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