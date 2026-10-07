Wijziging Omgevingsplan gemeente Heusden vastgesteld

De gemeenteraad van Heusden heeft op 22 september het Omgevingsplan gewijzigd vastgesteld. Het plan bevat regels over woningbouw, winkelgebieden en nieuwe ontwikkelingen in Vlijmen en Haarsteeg. De wijzigingen gaan op 5 november 2026 in.

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De wijzigingen in het Omgevingsplan omvatten onder andere het overzetten van bestaande regelgeving uit bestemmingsplannen naar het nieuwe plan. Ook zijn er nieuwe regels vastgesteld voor wonen op de begane grond in winkelgebieden en het sturen op woningbouw voor specifieke doelgroepen. Verder maakt het plan ontwikkelingen mogelijk, zoals fase 3 van woonwijk De Grassen in Vlijmen en een kleinschalig aannemersbedrijf met opslag aan De Hoeven 60c in Haarsteeg.

Het vastgestelde besluit is digitaal in te zien vanaf 8 oktober tot en met 18 november. Het plan treedt in werking op 5 november, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.