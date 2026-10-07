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Bomen in Berlicum mogen worden gerooid na definitief besluit

Het rooien van twee bomen in de bomenstructuur in Berlicum is definitief goedgekeurd. Het besluit hierover is op 5 oktober 2026 genomen en verzonden.

Gevonden voor jou

De bomen staan op de percelen M1081 en M1082 in Berlicum en maken deel uit van een belangrijke bomenstructuur. Het kappen is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure voor vergunningaanvragen.

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