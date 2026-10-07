Bomen in Berlicum mogen worden gerooid na definitief besluit

Het rooien van twee bomen in de bomenstructuur in Berlicum is definitief goedgekeurd. Het besluit hierover is op 5 oktober 2026 genomen en verzonden.

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De bomen staan op de percelen M1081 en M1082 in Berlicum en maken deel uit van een belangrijke bomenstructuur. Het kappen is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure voor vergunningaanvragen.