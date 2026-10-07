Gemeente Sint-Michielsgestel wil grond verkopen aan bewoners Dreefhoef

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft aangekondigd een grondstrook bij Dreefhoef 2 in Gemonde te willen verkopen aan de bewoners. Volgens de gemeente komt deze partij als enige in aanmerking.

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Het gaat om een reststrook van ongeveer 22 vierkante meter, gelegen naast het perceel van Dreefhoef 2. Omdat deze strook direct grenst aan de woning, beschouwt de gemeente de bewoners als enige geschikte koper. Dit besluit is gebaseerd op objectieve en toetsbare criteria.

De verkoop betreft een voorgenomen overeenkomst en is gepubliceerd om transparantie te waarborgen. Andere gegadigden kunnen bezwaar maken via juridische stappen binnen een vastgestelde termijn.