Nieuwe subsidieregeling voor gezond en actief leven in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een subsidieregeling vastgesteld voor activiteiten die bijdragen aan een gezond en actief leven. De regeling loopt van 2027 tot en met 2029 en richt zich op thema’s zoals mentale gezondheid, sociale ontmoeting en een gezonde leefstijl.

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De subsidies zijn bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor inwoners van Oosterhout. Dit kunnen zowel vrijwilligersgroepen als professionele instellingen zijn, zoals sportverenigingen en dorpscentra. De aanvragen worden beoordeeld op basis van een plan van aanpak, een begroting en de mate waarin ze aansluiten bij de doelstellingen van de regeling.

Er zijn specifieke subsidieplafonds per thema, zoals maximaal 15.000 euro per jaar voor ontmoeting en verbinding. De gemeente toetst de aanvragen aan vastgestelde criteria en behandelt ze op volgorde van binnenkomst. De regeling gaat in op 1 december 2026 en eindigt op 31 december 2029.