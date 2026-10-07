Oosterhout pakt verkeerslawaai aan langs Provincialeweg

De gemeente Oosterhout heeft plannen goedgekeurd om verkeerslawaai langs de Provincialeweg in Oosteind te verminderen. Onderdeel van de aanpak zijn maatregelen zoals stiller asfalt en geluidsisolatie voor woningen.

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Burgemeester en wethouders hebben onderzocht hoe het verkeerslawaai bij de betrokken woningen kan worden teruggebracht tot een streefwaarde van 48 decibel. Stiller asfalt en verkeersmaatregelen worden ingezet, maar bij sommige woningen blijft het geluid hoger. In die gevallen wordt gekeken of geluidsisolatie nodig is. Als het geluid binnen hoger is dan 43 decibel, krijgt de eigenaar een aanbod voor extra isolatie.