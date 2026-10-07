Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor Goirle am See evenement

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het evenement Goirle am See. Het evenement vindt plaats op de locaties Hoge Wal 15 en Hoge Wal 17 in Goirle. Het besluit is genomen en verzonden op 30 september 2026.

Gevonden voor jou

Met de vergunning mag worden afgeweken van regels in het omgevingsplan. De aanvraag voor het evenement is op 18 augustus 2026 ingediend. Goirle am See wordt georganiseerd op twee locaties in het dorp.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Goirle

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.