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Vergunning verleend voor Goirle am See evenement
De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het evenement Goirle am See. Het evenement vindt plaats op de locaties Hoge Wal 15 en Hoge Wal 17 in Goirle. Het besluit is genomen en verzonden op 30 september 2026.
Met de vergunning mag worden afgeweken van regels in het omgevingsplan. De aanvraag voor het evenement is op 18 augustus 2026 ingediend. Goirle am See wordt georganiseerd op twee locaties in het dorp.
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