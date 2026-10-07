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Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide krijgt duurzame huisjes

De gemeente Woensdrecht heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om op Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide drie duurzame huisjes te bouwen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het vervangen van een deel van een stal en een schuurtje door drie duurzame vakantiehuisjes. De aanvraag is op 9 augustus binnengekomen en de gemeente heeft besloten de beoordelingstijd met maximaal zes weken te verlengen. Dit betekent dat er later duidelijkheid komt over de plannen.

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