Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide krijgt duurzame huisjes

De gemeente Woensdrecht heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om op Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide drie duurzame huisjes te bouwen.

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Het gaat om een aanvraag voor het vervangen van een deel van een stal en een schuurtje door drie duurzame vakantiehuisjes. De aanvraag is op 9 augustus binnengekomen en de gemeente heeft besloten de beoordelingstijd met maximaal zes weken te verlengen. Dit betekent dat er later duidelijkheid komt over de plannen.