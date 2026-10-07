Monumentale woning in Escharen wordt verbouwd en verduurzaamd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van een monumentale woning aan de Kwartelweg in Escharen. Het karakter van het pand blijft behouden.

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Het besluit is genomen op 1 oktober 2026. De werkzaamheden vallen onder technische bouwactiviteiten. Het gaat om een monumentale woning, wat betekent dat bij de verbouwing rekening wordt gehouden met de historische waarde van het pand.