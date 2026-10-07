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Verbouwing hoofdgebouw Abdijstraat in Heeswijk-Dinther aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een hoofdgebouw aan de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther. Het betreft een pand aan de Herengracht.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 21 september 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze. De stukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Heesch. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de gemeente.

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