Advertentie
Veldtoertocht in Prinsenbeek krijgt vergunning
De Marktzicht Veldtoertocht in Prinsenbeek heeft een evenementenvergunning gekregen. Het sportevenement vindt plaats op 29 november 2026, bij Heisprong 15, en duurt van acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags.
De veldtoertocht start en eindigt bij Heisprong 15 in Prinsenbeek. Dit soort evenementen trekt vaak sportieve deelnemers en wielerliefhebbers. De vergunning maakt het mogelijk om het evenement binnen de vastgestelde tijden te organiseren.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie