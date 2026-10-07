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Veldtoertocht in Prinsenbeek krijgt vergunning

De Marktzicht Veldtoertocht in Prinsenbeek heeft een evenementenvergunning gekregen. Het sportevenement vindt plaats op 29 november 2026, bij Heisprong 15, en duurt van acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De veldtoertocht start en eindigt bij Heisprong 15 in Prinsenbeek. Dit soort evenementen trekt vaak sportieve deelnemers en wielerliefhebbers. De vergunning maakt het mogelijk om het evenement binnen de vastgestelde tijden te organiseren.

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