Omgevingsplan Maarheeze gewijzigd: bedrijfswoning wordt burgerwoning

De gemeenteraad van Cranendonck heeft een wijziging vastgesteld voor het omgevingsplan aan de Sterkselseweg 15 in Maarheeze. Hier wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning en mag de loods gebruikt worden voor agrarische hobbyactiviteiten.

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Op het terrein aan de Sterkselseweg in Maarheeze kunnen ook twee nieuwe woningen worden gebouwd volgens de Ruimte voor Ruimte-regeling. Hiervoor moeten eerst maatregelen worden genomen tegen gewasbestrijdingsmiddelen. Het plan is onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan van Cranendonck en bevat regels vanuit gemeentelijke verordeningen.