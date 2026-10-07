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Sinterklaasintocht Maarheeze krijgt vergunning

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Maarheeze. Het evenement vindt plaats op de Smits van Oyenlaan.

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Het besluit is op 5 oktober genomen. Tijdens het evenement zal Sinterklaas officieel worden verwelkomd in Maarheeze. De locatie op de Smits van Oyenlaan biedt ruimte voor de festiviteiten.

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