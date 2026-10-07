Parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's geschrapt in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft besloten om twee parkeerplaatsen voor elektrische auto's aan Watersnip in Maarheeze niet langer als laadlocatie te gebruiken. De laadpalen zouden te dicht bij een woning komen.

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De parkeerplaatsen waren oorspronkelijk aangewezen op basis van plannen voor een nieuwbouwwijk. Na de bouw bleek dat de laadpalen direct voor een raam van een woning zouden komen te staan. Dit wordt als ongewenst beschouwd. De gemeente zoekt nu naar een alternatieve locatie in de buurt. Door het schrappen van deze laadlocatie blijven de twee parkeerplaatsen beschikbaar voor algemeen gebruik.