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Autocross De Moer op 11 november krijgt toestemming
De BKT autocross in De Moer heeft toestemming gekregen voor het evenement op 11 november. Het spektakel vindt plaats aan de Paalstraat in De Moer.
De vergunning is op 1 oktober verleend. De autocross, een populaire race waarbij voertuigen over onverharde banen rijden, wordt georganiseerd door BKT autocross De Moer. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers naar de regio.
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