Onderhoud aan rijksmonument in Oudenbosch goedgekeurd

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor onderhoud aan de topgevels en dakgoten van een rijksmonument aan de Ste Bernaertsstraat 6 in Oudenbosch. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het onderhoud aan het monument omvat werkzaamheden aan de geveltoppen en dakgoten. Deze aanpassingen zijn bedoeld om het historische pand in goede staat te houden. Rijksmonumenten vereisen bij onderhoud altijd een specifieke vergunning, vanwege hun beschermde status.