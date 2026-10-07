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Dierenpension krijgt vergunning in Drongelen

De gemeente Altena heeft toestemming verleend voor een dierenpension aan de Waarderweg in Drongelen. Het gaat om een vergunning voor een buitenplanse activiteit.

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Een buitenplanse activiteit betekent dat het plan afwijkt van de standaardregels in het omgevingsplan. Met deze vergunning kan het dierenpension officieel worden gevestigd aan de Waarderweg. De gemeente Altena heeft hiermee het groene licht gegeven voor deze nieuwe bestemming.

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