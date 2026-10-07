Toestemming voor legaliseren uitbouw in Woudrichem

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het legaliseren van een uitbouw aan Oudendijk in Woudrichem.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische ruimte die is gebouwd aan een pand aan Oudendijk 26. Een omgevingsvergunning is nodig als er veranderingen aan gebouwen of de omgeving plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de leefomgeving.