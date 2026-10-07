Voorbereidingen Windpark Agrowind starten in oktober

In Reusel-de Mierden starten op 12 oktober de voorbereidingen voor Windpark Agrowind. De windturbines worden pas in het najaar van 2027 geplaatst, maar de aannemer begint volgende week alvast met het klaarmaken van het terrein.

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Windpark Agrowind krijgt steeds meer vorm. Inwoners van de gemeente Reusel-de Mierden werden vorig jaar al geïnformeerd over de plannen en de impact van het windmolenpark. Nu is het tijd voor de eerste werkzaamheden op locatie, waarmee de bouw van het park dichterbij komt.

De voorbereidingen gaan van start op 12 oktober, dan wordt het terrein gereed gemaakt. Dit omvat onder andere het aanleggen van elektriciteit, het verharden van paden en het snoeien van de omgeving. Zo wordt het terrein toegankelijk en geschikt voor de uiteindelijke plaatsing van de windmolens.

Windturbines in 2027

Hoewel de voorbereidende werkzaamheden al deze maand beginnen, zullen de windmolens zelf pas in het najaar van 2027 geplaatst worden. De daadwerkelijke bouwactiviteiten starten over een jaar, zodat alles volgens planning kan verlopen.

Het windpark moet een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie voor de regio. Meer informatie over de plannen en achtergronden van het project werd eerder gedeeld door de gemeente.