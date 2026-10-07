Adviescommissie bespreekt bezwaren in Heeze

Op dinsdag 13 oktober 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in Dorpshuis ’t Perron in Heeze verschillende bezwaren. Deze openbare hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Op de agenda staan drie onderwerpen, waarbij diverse besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van Cranendonck en Valkenswaard worden besproken.

Om zeven uur ’s avonds start de behandeling van bezwaren tegen een besluit van het college van Cranendonck. Dit besluit van 25 juni 2026 betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor woonunits voor de opvang van Oekraïners op de Philipsweg 2 in Maarheeze.

Een half uur later bespreekt de commissie bezwaren tegen een besluit van het college van Valkenswaard. Dit besluit van 16 juli 2026 ging over het toepassen van bestuursdwang door middel van het wegslepen en opslaan van een voertuig.

Gehandicaptenparkeerplaats

Om acht uur ’s avonds staat een bezwaar tegen een ander besluit van het college van Valkenswaard op de agenda. Dit gaat om het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Kreijenbeek, ter hoogte van huisnummer 163.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog veranderen. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie via hun telefoonnummer.