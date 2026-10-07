Gemeente Eersel staat bouw van twee woningen in Vessem toe

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee woningen aan de Mr de la Courtstraat in Vessem. Het besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan.

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Met deze vergunning mogen de woningen worden gebouwd ondanks dat ze niet binnen de standaard regels van het omgevingsplan passen. Dit soort afwijkingen wordt een buitenplanse omgevingsplanactiviteit genoemd. Het besluit is op 5 oktober 2026 verleend.