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Vergunning verleend voor kappen van twee bomen in Deurne
• Aangepast
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen op Beverdonk.
Het besluit is genomen op 5 oktober 2026 en heeft betrekking op een omgevingsactiviteit, specifiek het kappen van bomen. De vergunning maakt het mogelijk om de bomen op Beverdonk 2 te verwijderen. Het besluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage.
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