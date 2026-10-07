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Vergunning verleend voor kappen van twee bomen in Deurne

Aangepast

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen op Beverdonk.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 5 oktober 2026 en heeft betrekking op een omgevingsactiviteit, specifiek het kappen van bomen. De vergunning maakt het mogelijk om de bomen op Beverdonk 2 te verwijderen. Het besluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage.

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