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Vergunning voor verduurzaming woning en berging in Vught

Aangepast

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven om een woning aan de Taalstraat 181 te verduurzamen en de garage te vervangen door een berging met carport.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 5 oktober 2026 verzonden. De plannen hebben betrekking op aanpassingen die zowel de woning als het bijbehorende perceel duurzamer en praktischer moeten maken.

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