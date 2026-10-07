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Vergunning voor verduurzaming woning en berging in Vught
• Aangepast
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven om een woning aan de Taalstraat 181 te verduurzamen en de garage te vervangen door een berging met carport.
De omgevingsvergunning is op 5 oktober 2026 verzonden. De plannen hebben betrekking op aanpassingen die zowel de woning als het bijbehorende perceel duurzamer en praktischer moeten maken.
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