Expositie Eeuw(ig) gezond te zien in Someren

In het gemeentehuis van Someren is tot en met dinsdag 13 oktober de expositie Eeuw(ig) gezond te zien. De tentoonstelling reist langs gemeenten in de regio en viert het 100-jarig bestaan van GGD Brabant-Zuidoost.

Gevonden voor jou

De expositie laat zien hoe gezondheid en gezondheidszorg de afgelopen eeuw zijn veranderd. Tegelijkertijd wordt benadrukt wat altijd belangrijk blijft: aandacht voor elkaar, oog voor verschillen en extra ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Het doel is om gezondheid toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, rol of achtergrond.

De tentoonstelling biedt bezoekers een inkijkje in honderd jaar werken aan een gezonde regio. Ook nodigt het uit om na te denken over de toekomst van gezondheid en de rol die we daarin samen kunnen spelen. Het is een onderdeel van de viering van het jubileum van GGD Brabant-Zuidoost.

Gratis toegankelijk

De expositie Eeuw(ig) gezond is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Someren. Iedereen is welkom om langs te komen en meer te leren over de geschiedenis en de toekomst van gezondheid in de regio.

Na Someren reist de tentoonstelling verder naar andere gemeenten in Brabant-Zuidoost. Hiermee wil de GGD zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren om na te denken over een gezonde toekomst.