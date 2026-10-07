Bladel vervangt 510 m² tegels door groen

De gemeente Bladel heeft 510 vierkante meter tegels vervangen door groen in de openbare ruimte. Dit gebeurde rondom de Jacques Perklaan, Willem Klooslaan en Nicolaas Beetslaan. De actie draagt bij aan een groener en klimaatbestendiger Bladel en telt mee voor het NK Tegelwippen.

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De gemeente Bladel geeft het goede voorbeeld door flink te vergroenen. In de straten rondom de Jacques Perklaan, Willem Klooslaan en Nicolaas Beetslaan zijn 510 vierkante meter stenen en tegels verwijderd. Deze zijn vervangen door planten en bloemen, waardoor de buurt een stuk groener is geworden.

De actie maakt deel uit van het NK Tegelwippen, dat op 19 maart van start ging en loopt tot en met 31 oktober. In totaal zijn er tot nu toe 7228 tegels gewipt in Bladel. Het doel van de wedstrijd is om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groen, waardoor de omgeving beter bestand wordt tegen klimaatveranderingen.

Positieve reacties uit de buurt

De gemeente hoopt met deze aanpak niet alleen bij te dragen aan een klimaatbestendigere leefomgeving, maar ook een voorbeeld te geven aan inwoners. Volgens wethouder Arnoud van Hulst zijn de eerste reacties uit de buurt positief. De vergroening zorgt direct voor een zichtbare verandering, wat gewaardeerd wordt door de bewoners.

Naast de vergroening van de openbare ruimte kunnen inwoners van Bladel zelf ook bijdragen. Tot en met 31 oktober kunnen zij gratis tuintegels en straatstenen inleveren bij de milieustraat. Daar kunnen ze bovendien gratis compost ophalen om de vrijgekomen plekken in te vullen met groen.

Zelf aan de slag

Inwoners die hun tuin, terras of oprit willen vergroenen, kunnen dit jaar nog subsidie aanvragen bij de gemeente. Voorwaarde is dat minimaal vijf vierkante meter aan stenen wordt vervangen door groen of waterdoorlatende materialen. Wie met buren, scholen of verenigingen aan de slag wil en meer dan 20 vierkante meter tegels verwijdert, kan hulp krijgen in de vorm van een container.

Het NK Tegelwippen en de gemeentelijke acties lopen nog tot eind oktober. Meer informatie over de competitie of subsidies is te vinden op de website van de gemeente Bladel.