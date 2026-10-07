Expositie ‘Op reis & Thuis best’ geopend in Alphen

Cursisten van Atelier Goudberg04 tonen kunstwerken in het gemeentekantoor in Alphen. De expositie ‘Op reis & Thuis best’ wordt vrijdag geopend door burgemeester Lieke Schuitmaker. Vanaf maandag 12 oktober is deze voor iedereen toegankelijk.

Gevonden voor jou

De tentoonstelling in het gemeentekantoor in Alphen draait om het thema ‘Op reis – Droombestemming – Oost West Thuis Best’. Kunstenaars van Atelier Goudberg04 hebben schilderijen en tekeningen gemaakt waarin persoonlijke verhalen centraal staan. De werken gaan over bijzondere plekken, gedroomde bestemmingen en het vertrouwde gevoel van thuis.

Burgemeester Lieke Schuitmaker opent de expositie op vrijdag 9 oktober om twee uur 's middags. De opening is alleen toegankelijk voor genodigden. Vanaf maandag 12 oktober is de tentoonstelling voor iedereen te bezoeken.

Voor iedereen toegankelijk

Bezoekers kunnen tot eind januari genieten van de kunstwerken. De expositie laat zien hoe verschillend één thema kan worden beleefd en uitgewerkt. Het gemeentekantoor is toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden.

Het adres en openingstijden van het gemeentekantoor zijn te vinden op de website van de gemeente Alphen-Chaam.