Gewapende mannen beroven en mishandelen man in park in Breda

Een man is dinsdagnacht gewond geraakt bij een overval in Park Valkenberg in Breda. Niet veel later werden drie mannen opgepakt voor de straatroof, meldt de politie.

De man werd rond tien over twaalf overvallen in het park en raakte daarbij gewond. De drie overvallers sloegen snel op de vlucht. Nadat de man een signalement van de daders deelde met de politie, zagen agenten het drietal lopen de in de buurt van het park.

Twee van de drie mannen werden direct opgepakt. Het gaat om een 22-jarige man uit Den Bosch en een 20-jarige man uit Vlaardingen. De andere verdachte, een 21-jarige man uit Den Bosch, sloeg op de vlucht. Ook hij werd niet veel later opgepakt.

Een van de mannen had een vuurwapen op zak, meldt de politie. Het slachtoffer heeft zich gemeld bij de dokter. De politie doet onderzoek.

Park onveilig

De veiligheid in Park Valkenberg, of juist het gebrek daaraan, is al langer een hot topic in Breda. In augustus startte de gemeente Breda een onderzoek om uiteindelijk het park veiliger te maken.