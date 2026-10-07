Theatervoorstelling voor vrijwilligers in Heusden

Vrijwilligers in Heusden worden uitgenodigd voor een speciale voorstelling in Drunen. Zondag 25 oktober staat ‘Enkele Reis Mars’ op het programma, een ludiek theaterstuk vol humor.

Gevonden voor jou

Ben je actief als vrijwilliger in Heusden? Dan is er een leuke activiteit speciaal voor jou. De organisatie Bijeen Heusden nodigt alle vrijwilligers uit om de voorstelling ‘Enkele Reis Mars’ bij te wonen. Het gaat om een luchtig theaterstuk dat draait om het ordenen van je vriendenkring, met een flinke dosis humor.

De voorstelling vindt plaats op zondag 25 oktober in De Voorste Venne in Drunen. De deuren openen om twee uur ’s middags, waarna de voorstelling om half drie begint. De locatie ligt centraal in de gemeente en is goed bereikbaar.

‘Enkele Reis Mars’ is bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het is een ludieke manier om hen te bedanken voor hun inzet in de buurt, verenigingen en andere initiatieven. Vrijwilligers spelen immers een belangrijke rol in het samenbrengen van mensen en het versterken van de gemeenschap.

Wil je meer weten over het evenement? De organisatie Bijeen Heusden biedt aanvullende informatie en mogelijkheden om je aan te melden via hun website.