Aangepaste openingstijden balie Heusden

De balie in Heusden is tijdens de herfstvakantie alleen op afspraak geopend.

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In de gemeente Heusden zijn de openingstijden van de balie aangepast tijdens de herfstvakantie. Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober kun je alleen terecht als je vooraf een afspraak hebt gemaakt.

Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente of door telefonisch contact op te nemen. Het telefoonnummer hiervoor is (073) 513 17 89.

De gemeente geeft aan dat deze maatregel geldt voor alle baliebezoeken in die week. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

De herfstvakantie duurt van 19 tot en met 23 oktober. Bezoekers worden gevraagd hier rekening mee te houden bij het plannen van hun bezoek.