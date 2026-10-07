Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto met aanhangwagen botst tegen vangrail op de A59

Aangepast

Een auto met een aanhangwagen heeft woensdagochtend voor problemen gezorgd op de A59 bij Rosmalen. De aanhanger, waarop een graafmachine stond, schoot los van de auto nadat die tegen de vangrail was gebotst.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zowel de vangrail als de aanhangwagen en de auto raakten beschadigd. Waarom de auto tegen de vangrail botste, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Een rijstrook van de snelweg werd rond tien over elf afgesloten. Inmiddels is de weg weer volledig open.

  • Auto met aanhanger botst op de A59 (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    Auto met aanhanger botst op de A59 (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Auto met aanhanger botst op de A59 (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.