Auto met aanhangwagen botst tegen vangrail op de A59

Een auto met een aanhangwagen heeft woensdagochtend voor problemen gezorgd op de A59 bij Rosmalen. De aanhanger, waarop een graafmachine stond, schoot los van de auto nadat die tegen de vangrail was gebotst.

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Zowel de vangrail als de aanhangwagen en de auto raakten beschadigd. Waarom de auto tegen de vangrail botste, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Een rijstrook van de snelweg werd rond tien over elf afgesloten. Inmiddels is de weg weer volledig open.