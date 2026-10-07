Tijdelijke afsluiting N615 bij Lieshout

De N615 bij Lieshout wordt tijdelijk afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie Noord-Brabant brengt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aan, wat zorgt voor nachtelijke wegafsluitingen.

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De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde bij de Beekseweg en het Wilhelminakanaal. Om deze klus veilig uit te voeren, wordt de weg twee nachten volledig afgesloten.

De afsluitingen zijn gepland op maandag 12 oktober van acht uur 's avonds tot dinsdag 13 oktober zes uur 's ochtends, en op dinsdag 13 oktober van acht uur 's avonds tot woensdag 14 oktober zes uur 's ochtends.

Omleiding en hinder

Verkeer wordt tijdens deze nachten omgeleid. De provincie adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd en hinder door de werkzaamheden.

Met de nieuwe asfaltlaag en markeringen wordt de veiligheid en het rijcomfort op de N615 verbeterd. Het gaat om een veelgebruikte route door Lieshout, waardoor het onderhoud noodzakelijk is.