Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

In Breda zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De storing begon rond tien uur en de netbeheerder verwacht deze uiterlijk vanmiddag om kwart over twee opgelost te hebben.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Het getroffen postcodegebied is 4838. De storing begon om negen minuten over tien en naar verwachting is alles rond kwart over twee vanmiddag weer hersteld.