Dronken man zwaait met groot kapmes in Helmond en wordt opgepakt

Een 34-jarige man uit Eindhoven is dinsdagmiddag in Helmond opgepakt omdat hij met een groot kapmes rondzwaaide. De man was dronken, meldt de politie.

De man werd voor het eerst met het mes gezien op de Heeklaan. Agenten hielden hem uiteindelijk aan in de buurt van tuincentrum Coppelmans. Op dat moment droeg hij het mes in een openstaande rugzak bij zich, meldt de politie.

Het mes is in beslag genomen.