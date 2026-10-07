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Dronken man zwaait met groot kapmes in Helmond en wordt opgepakt

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Het kapmes en de arrestatie van de man (foto: politie).
Het kapmes en de arrestatie van de man (foto: politie).

Een 34-jarige man uit Eindhoven is dinsdagmiddag in Helmond opgepakt omdat hij met een groot kapmes rondzwaaide. De man was dronken, meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man werd voor het eerst met het mes gezien op de Heeklaan. Agenten hielden hem uiteindelijk aan in de buurt van tuincentrum Coppelmans. Op dat moment droeg hij het mes in een openstaande rugzak bij zich, meldt de politie.

Het mes is in beslag genomen.

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