Someren test duurzame techniek voor wegonderhoud

De gemeente Someren heeft afgelopen week een nieuwe duurzame asfalttechniek getest. Met de Asfalt Recycle Trein (ART) zijn de Lavallestraat en een deel van de Vlasstraat aangepakt. Door deze methode daalt de milieubelasting aanzienlijk.

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Bij de werkzaamheden is het bestaande asfalt ter plekke verwarmd, losgemaakt en opnieuw gebruikt. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en worden transporten beperkt. Volgens de gemeente is de milieubelasting van deze methode ongeveer 75 procent lager dan bij traditioneel onderhoud.

Onderzoek naar de techniek

De komende tijd worden op beide wegen nog markeringen aangebracht. Over enkele jaren krijgt de Lavallestraat bovendien een nieuwe slijtlaag. Tijdens en na het project onderzoekt de gemeente uitgebreid hoe de techniek presteert.

Hoewel de duurzame aanpak duurder is dan traditionele methoden, bracht de proef geen extra kosten met zich mee. Dit was mogelijk dankzij een financiële bijdrage van het Rijk. De gemeente verwacht dat de kosten op termijn zullen dalen, vooral als de techniek verder wordt ontwikkeld.