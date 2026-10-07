Laatste ophaaldag snoeihout in Someren op 19 oktober

Op maandag 19 oktober wordt in Someren voor de laatste keer dit jaar gratis snoeihout opgehaald. Bewoners moeten het hout gebundeld en voor 7.30 uur aan de straat leggen.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren organiseert op maandag 19 oktober de laatste gratis ophaaldag voor snoeihout van dit jaar. Hiervoor gelden duidelijke regels: het hout moet handzaam gebundeld worden met minimaal twee stukken touw en mag niet zwaarder zijn dan twintig kilo. Ook mag de bundel maximaal anderhalve meter lang en een halve meter breed zijn. Plastic verpakkingen zijn niet toegestaan en losse takken worden niet meegenomen.

Bewoners buiten de bebouwde kom kunnen gebruik maken van een inzameling op afroep. Dit kan online worden doorgegeven via mijnblink.nl of telefonisch via Blink. Aanmelden is mogelijk tot vrijdagmiddag vier uur voorafgaand aan de ophaaldag.

Alternatieven voor snoeihout

Wie veel tuinafval heeft, kan het snoeihout ook naar de milieustraat brengen. Vanwege herinrichtingswerkzaamheden is de milieustraat in Someren in oktober niet beschikbaar. Bewoners kunnen hun afval naar de milieustraat in Deurne brengen. Hier zijn kosten aan verbonden: vijf euro per kubieke meter. Vergeet niet een milieupas mee te nemen.

Daarnaast biedt de milieustraat in Deurne tot en met 31 oktober gratis compost aan. De compost wordt niet verpakt in zakken, dus bezoekers moeten zelf zakken meenemen of het op een aanhanger laden. Ook hiervoor is het tonen van een milieupas verplicht.