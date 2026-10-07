Breda zoekt jongeren voor Jeugdlintjes 2026

De gemeente Breda roept inwoners op om jongeren aan te melden voor het Jeugdlintje 2026. Tot 1 november kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich belangeloos hebben ingezet voor de stad worden voorgedragen. De winnaars worden bekendgemaakt rond 20 november.

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De gemeente Breda wil jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen of de stad in het zonnetje zetten. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die vrijwilligerswerk doen, zich inzetten voor een sportvereniging of helpen bij sociale initiatieven.

Kinderen of jongeren tot 18 jaar die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan voor Breda komen in aanmerking. Ze moeten woonachtig zijn in Breda of een van de omliggende dorpen, zoals Prinsenbeek, Bavel, Ulvenhout of Teteringen. Aanmeldingen kunnen worden ingediend via een online formulier op de website van de gemeente Breda.

Bekendmaking winnaars

Een jury beoordeelt de inzendingen en maakt de winnaars bekend rond 20 november, de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op die dag worden de jeugdlintjes persoonlijk uitgereikt door de burgemeester of locoburgemeester van Breda.

Met het initiatief wil de gemeente de positieve inzet van jongeren voor de samenleving extra onder de aandacht brengen. Het Jeugdlintje is bedoeld als erkenning voor hun belangeloze bijdrage.