Valkenswaard onderzoekt weerbaarheid inwoners

De gemeente Valkenswaard onderzoekt hoe inwoners zich voorbereiden op noodsituaties. Het onderzoek richt zich op hun weerbaarheid en hoe de gemeente daarin kan ondersteunen.

Gevonden voor jou

Inwoners van Valkenswaard worden gevraagd om mee te doen aan een enquête. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in hoe mensen zich voorbereiden op situaties zoals langdurige stroomuitval, extreem weer of andere crises. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een adviesrapport en een tijdlijn met maatregelen.

Het doel van het onderzoek is om samen met inwoners de weerbaarheid van de gemeente te vergroten. Door beter te begrijpen wat de behoeften en verwachtingen zijn, kan de gemeente gerichte acties ondernemen. Noodsituaties kunnen grote impact hebben op het dagelijks leven, en een goede voorbereiding is volgens de gemeente essentieel.

Onderzoek via online platform

De enquête is beschikbaar op het online participatieplatform van Valkenswaard, genaamd Ons Valkenswaard. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Met de verzamelde informatie wil Valkenswaard haar inwoners beter ondersteunen bij het omgaan met onverwachte situaties. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder plan om de gemeenschap sterker en veerkrachtiger te maken.