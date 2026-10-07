Na protest zet Breda forse verhoging voor evenementen in de ijskast
De enorme verhoging van de tarieven voor evenementen in Breda gaat niet door. Coalitiepartijen D66, Pro Breda en VVD willen de tarieven in 2027 bevriezen. De draai komt nadat achttien evenementenorganisaties, waaronder Stichting Kielegat, Breda Jazz, Breda Barst en Breda Live, gezamenlijk in verzet kwamen tegen de voorgenomen stijging van 112 procent. Zij waarschuwden dat evenementen hierdoor in de problemen kunnen komen.
"De forse stijging van de leges zoals nu voorzien, zal voor veel van hen niet haalbaar zijn", zegt VVD-fractievoorzitter Martijn Meeuwissen. "De gemeente moet eerst haar eigen processen verbeteren en kijken waar kosten kunnen worden bespaard. Pas daarna bepalen we wat redelijk is om van organisatoren te vragen."
Ook Pro Breda zegt dat de kritiek uit de evenementenwereld de afgelopen dagen duidelijk is aangekomen. "We nemen hun bezorgdheid serieus en kiezen nu bewust voor een pas op de plaats", zegt fractievoorzitter Lieke van Son van Pro Breda. "Wij gaan graag aan tafel, niet met voorgestelde antwoorden, maar met open oren."
De drie partijen dienen daarom bij de behandeling van de begroting een amendement in. Als dat wordt aangenomen, blijven de tarieven voor evenementen in 2027 op het huidige niveau.
Opvallende draai
Daarmee maken de coalitiepartijen een opvallende draai. Vorige week presenteerde het gemeentebestuur nog de nieuwe tarieven. Voor een groot C-evenement zou de rekening stijgen van ruim 17.000 naar bijna 37.000 euro. Een B-evenement zou in plaats van bijna 5000 euro voortaan ruim 10.000 euro moeten betalen.
Dat zorgde direct voor veel onrust. Stichting Kielegat waarschuwde dat de Grote Optocht tijdens carnaval hierdoor zelfs in gevaar kwam. De totale kosten van de optocht zouden volgens de stichting van ongeveer 70.000 euro richting een ton gaan.
"Ik zie geen enkele mogelijkheid om dat bedrag in een jaar extra binnen te halen. Dat gaat hem gewoon niet worden", zei voorzitter Rutger Westenburg eerder tegen Omroep Brabant. Hij waarschuwde dat de verhoging voor sommige evenementen de "doodsteek" kon betekenen.
Ook het Breda Jazz Festival schrok. "Het is een fors bedrag, dus daar knipper je wel even van met je ogen", zei voorzitter Hanneke Griffioen.
Achttien organisaties
Deze week werd het verzet gebundeld. Achttien organisaties stuurden samen een brandbrief naar het stadsbestuur. Ze eisten volledige openheid over de opbouw van de gemeentelijke kosten. Daarna wilden ze met de gemeente in gesprek over welk deel daarvan organisatoren zouden moeten betalen.
"We willen met al deze organisaties vooral transparantie over hoe deze legeskosten zijn opgebouwd", zei Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland Breda.
Dat geluid komt nu duidelijk terug bij de coalitie. D66-fractievoorzitter Lottie van Kelle wijst erop dat in het bestuursakkoord juist is afgesproken dat Breda moet 'bruisen'. "Het is juist de bedoeling dat we meer ruimte gaan bieden voor evenementen en dat lijkt nu in het geding te komen."
Voor het eenvoudiger, efficiënter en goedkoper maken van het evenementenproces is in het nieuwe bestuursakkoord 200.000 euro gereserveerd.
Niet definitief van tafel
De verhoging is overigens niet voorgoed van tafel. Breda wil uiteindelijk nog steeds toe naar meer kostendekkende tarieven. Volgens wethouder Arjen van Drunen betalen organisatoren nu ongeveer twintig procent van de gemeentelijke kosten voor een evenementenvergunning. De gemeente betaalt de rest.