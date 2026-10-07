Na protest zet Breda forse verhoging voor evenementen in de ijskast

De enorme verhoging van de tarieven voor evenementen in Breda gaat niet door. Coalitiepartijen D66, Pro Breda en VVD willen de tarieven in 2027 bevriezen. De draai komt nadat achttien evenementenorganisaties, waaronder Stichting Kielegat, Breda Jazz, Breda Barst en Breda Live, gezamenlijk in verzet kwamen tegen de voorgenomen stijging van 112 procent. Zij waarschuwden dat evenementen hierdoor in de problemen kunnen komen.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"De forse stijging van de leges zoals nu voorzien, zal voor veel van hen niet haalbaar zijn", zegt VVD-fractievoorzitter Martijn Meeuwissen. "De gemeente moet eerst haar eigen processen verbeteren en kijken waar kosten kunnen worden bespaard. Pas daarna bepalen we wat redelijk is om van organisatoren te vragen." Ook Pro Breda zegt dat de kritiek uit de evenementenwereld de afgelopen dagen duidelijk is aangekomen. "We nemen hun bezorgdheid serieus en kiezen nu bewust voor een pas op de plaats", zegt fractievoorzitter Lieke van Son van Pro Breda. "Wij gaan graag aan tafel, niet met voorgestelde antwoorden, maar met open oren." De drie partijen dienen daarom bij de behandeling van de begroting een amendement in. Als dat wordt aangenomen, blijven de tarieven voor evenementen in 2027 op het huidige niveau. Opvallende draai

Daarmee maken de coalitiepartijen een opvallende draai. Vorige week presenteerde het gemeentebestuur nog de nieuwe tarieven. Voor een groot C-evenement zou de rekening stijgen van ruim 17.000 naar bijna 37.000 euro. Een B-evenement zou in plaats van bijna 5000 euro voortaan ruim 10.000 euro moeten betalen.