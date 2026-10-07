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Stroomstoring in Udenhout: minder dan 25 adressen getroffen
• Aangepast
De stroomstoring in Udenhout is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds twaalf uur ’s middags zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing werd verholpen om kwart over twee vanmiddag.
De stroomstoring in Udenhout, een kern binnen de gemeente Tilburg, werd veroorzaakt door graafschade. Hierbij raakte een kabel beschadigd tijdens graafwerkzaamheden.
De storing trof postcodegebied 5071 en begon om twaalf uur ’s middags. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, had verwacht dat de storing om vier uur opgelost zou zijn, maar dat lukte eerder: om kwart over twee.
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