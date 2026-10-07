Stroomstoring in Nistelrode door graafwerkzaamheden

De stroomstoring in Nistelrode is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over twaalf zonder stroom door graafschade. De storing duurde ruim anderhalf uur en werd om kwart voor twee verholpen.

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De storing ontstond doordat een kabel beschadigd raakte tijdens graafwerkzaamheden. Dit zorgde ervoor dat een klein aantal adressen in het postcodegebied 5388 zonder stroom kwam te zitten. De netbeheerder wist het probleem sneller dan verwacht op te lossen.

De stroom viel uit om twaalf uur en 21 minuten en was ruim anderhalf uur later weer hersteld. Het ging om minder dan 25 adressen in de gemeente Bernheze.