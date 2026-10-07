Bouw nieuwe MFA in Macharen stap dichterbij

De gemeente Oss heeft een overeenkomst getekend voor de bouw van een multifunctionele accommodatie in Macharen. Het dorpshuis De Bongerd wordt het hart van het nieuwe gebied Dorpsvelden. De bouw start naar verwachting begin 2027 en moet eind dat jaar klaar zijn.

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De officiële overeenkomst voor de bouw van de MFA in Macharen is op 5 oktober ondertekend door wethouder Nick Pruimboom. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de plannen voor het gebied Dorpsvelden, waar het nieuwe dorpshuis onderdeel van wordt.

Het gebouw wordt een centrale ontmoetingsplek voor het dorp en krijgt verschillende functies. Naast het dorpshuis komen er een kinderdagverblijf, een multifunctionele zaal en een tennisclub in de accommodatie. Tennisvereniging LTC De Brug krijgt drie nieuwe tennisvelden op het terrein. Bovendien worden er in het gebied 55 woningen gebouwd.

Planning

De gemeenteraad van Oss heeft op 17 september het budgetvoorstel voor het project behandeld. Na de ondertekening van de overeenkomst starten de voorbereidingen. De bouw begint, als alles volgens schema verloopt, begin 2027. De oplevering staat gepland voor eind datzelfde jaar.

De Bongerd zal een belangrijke rol spelen in het sociale leven van Macharen. Het wordt een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, sporten en deelnemen aan activiteiten. Met de bouw investeert de gemeente Oss niet alleen in een nieuw gebouw, maar ook in de toekomst van het dorp en de leefbaarheid.